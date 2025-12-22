Klarheit und Leichtigkeit – danach sehnen sich viele von uns, besonders in Zeiten von Stress, Druck und Unsicherheit. Gedanken kreisen, die Präsenz im Moment fällt schwer und der Alltag gleicht nicht selten einer endlosen To-do-Liste. Für Frauen, Mütter und Alleinerzieherinnen sind diese Belastungen oft besonders hoch.

Doch es gibt einfache Wege, diese Qualitäten wieder im eigenen Körper zu entdecken, das Nervensystem zu beruhigen und gleichzeitig körperliche Beschwerden zu lindern. Genau hier setzt eine neue dreiteilige Veranstaltungsreihe an.

Gudrun Täubel, integrative Physiotherapeutin sowie Feldenkrais®- Lehrerin mit eigener Praxis in Bad Ischl, begleitet Frauen seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt Frauengesundheit und „Bewusstheit durch Bewegung“.

In Zusammenarbeit mit der Frauenberatungsstelle bietet sie nun einen Feldenkrais®-Workshop speziell für Frauen an. Ein frischer Mix aus Feldenkrais® Einheiten und mind body medicine Techniken garantieren nicht nur Wohlfühlmomente, sondern auch brauchbare Tools für mehr Leichtigkeit im Alltag.

Durch die Rückkehr zu natürlichen Bewegungsmustern, die im hektischen Alltag oft verlernt werden und zu Spannungen, Schmerzen und eingeschränktem Körperempfinden führen können, sowie durch achtsames Erforschen der eigenen Bewegungen entsteht ein neues Körperbewusstsein, mehr Wohlbefinden und innere Ausdruckskraft.

Ergänzend fließen Elemente aus der Mind-Body-Medicine ein. Sie unterstützen dabei, schneller zu stärken, Belastungen gelassener zu begegnen und im Alltag wieder mehr Ruhe und Klarheit zu finden.

Der Workshop erfordert keine Vorkenntnisse. Ziel ist es, erfahrbar zu machen, wie Leichtigkeit, Bewegungsfreude und eine bewusste Verbindung zum eigenen Körper das Leben positiv verändern können.

Drei Einheiten à 1,5 Stunden

Ort: Sparkassensaal Bad Ischl, Sparkassensaal 1

Sparkassensaal Bad Ischl, Sparkassensaal 1 Kosten: 40 €

40 € Termine: Donnerstag, 22. Jänner 2026, 29. Jänner und 5. Februar jeweils um 16:30 Uhr

Anmeldung:

https://gudruntae.com/kurse

Die Anmeldung ist erst gültig mit der Überweisung der Teilnehmerinnengebühr von € 40,00 auf folgendes Konto:

Kontoinhaberin: Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut

Sparkasse Salzkammergut

IBAN: AT39 2031 4000 0000 1842