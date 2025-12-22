BAD ISCHL. Bald ist es wieder so weit. Das Kleiderkammerl Bad Ischl öffnet bereits zum siebten Mal seine Türen. Organisiert wird die beliebte Second Hand Aktion von fünf jungen Freundinnen aus Bad Ischl, die sich mit viel Engagement für Nachhaltigkeit und soziales Miteinander einsetzen.

Die Idee hinter dem Kleiderkammerl ist einfach. Gut erhaltene Kleidungsstücke, die zu Hause nicht mehr getragen werden, können abgegeben werden. Im Shop finden Besucherinnen und Besucher anschließend neue Lieblingsstücke. So wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch Menschen aus der Region unterstützt, denn der gesamte Erlös kommt sozialen Zwecken zugute.

Die Annahme der Kleiderspenden erfolgt im zweiten Stock des Pfarrzentrums Bad Ischl. Kleidung kann am Freitag, dem 16. Jänner, am Montag, dem 19. Jänner, am Montag, dem 26. Jänner, am Freitag, dem 30. Jänner sowie am Montag, dem 2. Februar abgegeben werden. Die Annahmezeiten sind jeweils von 17 bis 19 Uhr.

Voraussetzung für die Abgabe ist, dass die Kleidung gewaschen und in gutem oder sehr gutem Zustand ist. Angenommen werden Damen und Herrenbekleidung in allen Größen, von Shorts bis zu Wintermänteln. Auch Faschingskostüme, Taschen, Rucksäcke, Schmuck, neue Schuhe sowie Kappen und Hüte können abgegeben werden. Nicht angenommen werden stark abgenutzte oder beschädigte Kleidung, abgetragene Schuhe, Kinderkleidung sowie Unterwäsche.

Der Verkauf findet ebenfalls im Pfarrzentrum Bad Ischl statt. Den Auftakt bildet ein Late Night Shopping am Freitag, dem 7. Februar, von 18 bis 22 Uhr. Der reguläre Verkauf läuft anschließend von Samstag, dem 8. Februar, bis Dienstag, dem 11. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website https://kleiderkammerl-1.jimdosite.com sowie auf Instagram unter kleiderkammerl.badischl und auf Facebook. Für Auskünfte steht das Team rund um die Öffnungszeiten auch per E Mail unter kleiderkammerl.badischl@gmail.com oder telefonisch unter 0670 5078101 zur Verfügung.