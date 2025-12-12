„Wir wurden zeitweise schon fast erdrückt“ lächelt Lions Präsident Christof Kravutske zufrieden. „Die Besucherfrequenz in der Stadt war ungeheuer hoch und auf mehreren Stationen unseres Flohmarktes konnten Rekordergebnisse erzielt werden“.

Vielleicht hatte auch das Wetter diesmal den Lions zugespielt: Regen und windig-kalt draußen, da flüchteten sich viele Gäste in die Wärme des Pfarrheimes, gustierten am reichhaltigen Kuchenbuffet und zeigten sich an den Verkaufsständen interessiert und kauflustig.

„Wir danken allen Besuchern ganz herzlich“ schließt der Präsident, „dank Ihrer Hilfe können wir weiterhin helfen, wo Hilfe gebraucht wird, getreu der Lions Devise persönlich, rasch und unbürokratisch“. Gerade jetzt geht die Lions Weihnachtsaktion über die Bühne, wo zahlreichen Menschen in Bad Ischl, Ebensee, Strobl und St. Wolfgang mit Lebensmittelgutscheinen oder auch mit Heizmaterial geholfen wird.

Im Zuge des Flohmarktes wurden auch wertvolle Preise versteigert: so fanden viele Gutscheine heimischer Betriebe einen glücklichen neuen Besitzer, die beiden Hauptpreise – einen hochwertigen Reisegutschein und eine Applewatch – ersteigerte Johannes Loidl aus Ebensee. Präsident Kravutske dankt allen Unterstützern und vor allem seinem gesamten Team, insbesondere den vielen Lions Gattinnen, Kindern und Freunden, die wieder maßgeblich zum Gelingen des Flohmarktes beigetragen haben.