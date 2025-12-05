Seit Jahren ist der Lions Club als verlässlicher Partner bei der Aktion Weihnachtswunschbaum der Stadtgemeinde Bad Ischl mit dabei. Menschen mit sehr bescheidenem Weihnachtsbudget können ihre Wünsche im Stadtamt deponieren, dank zahlreicher Spender und helfender Institutionen können auch 2025 wieder viele kleine (und vielleicht auch größere) Wünsche erfüllt werden.

Lions Präsident Christof Kravutske (links) und Vizepräsident Alfred Reimair konnten Bürgermeisterin Ines Schiller mehr als zwei Dutzend Lebensmittelgutscheine überbringen, die hoffentlich etwas Vorweihnachtsfreude in manchen benachteiligten Haushalt bringen werden.