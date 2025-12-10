Ein schwerer Kreuzungsunfall hat sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der B145 Salzkammergutstraße bei Regau ereignet. Ein LKW krachte nach der Kollision gegen ein Wohnhaus.

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B145 Salzkammergutstraße, Marktstraße an der Kreuzung mit der L1265 Schörflinger Straße – der sogenannten „Himmelreich Kreuzung“ – im Gemeindegebiet von Regau alarmiert.

laumat/Matthias Lauber

Im Kreuzungsbereich kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem LKW. Das Auto wurde seitlich auf die Böschung geschleudert. Eine Person musste ersten Angaben nach aus dem Unfallwrack befreit werden.

laumat/Matthias Lauber

Der LKW überfuhr nach dem Crash einen Grünstreifen und krachte in das Eck des angrenzenden Wohnhauses sowie in ein Carport neben einem Garagengebäude. Zwischen den beiden Gebäuden kam das Schwerfahrzeug dann zum Stillstand.

laumat/Matthias Lauber

Nach Abschluss der Rettungsaktion führte die Feuerwehr gemeinsam mit dem verständigten Abschleppdienst die Bergung des verunfallten PKW durch.

Der Kreuzungsbereich war zeitweise gesperrt, beziehungsweise insgesamt rund eineinhalb Stunden erschwert passierbar.

Quelle: laumat/Matthias Lauber