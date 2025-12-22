Attnang-Puchheim. Mit ausgewählten Operetten-Perlen und bekannten Klassikern beschwingt ins neue Jahr starten – dazu lädt die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim herzlich ein.

Das Salonorchester Bad Goisern unter der Leitung von Mag. Alexander Rindberger gastiert auch 2026 wieder im Kinosaal und verzaubert das Publikum mit klassischer Wiener Unterhaltungskul­tur sowie raffinierten neuen Arrangements. Am Sonntag, 11. Jänner 2026 ist es um 16 Uhr soweit – Einlass ist ab 15:30 Uhr.

Unter dem Motto „Die Liebe in all ihren Facetten“ erwartet Sie ein heiteres und zugleich stimmungsvolles Programm mit beliebten Operettenmelodien von Johann Strauss und Franz Lehár, ergänzt durch Werke weiterer Komponisten. Freuen Sie sich auf bekannte Klassiker wie den „Kaiserwalzer“, das „Wolgalied“ oder „Lippen schweigen“.

Die jungen Solisten Sophie Schneider (Sopran) aus Bad Ischl und Sebastian Rindberger (Tenor) aus Salzburg verleihen dem Konzert mit ihren Stimmen zusätzlichen Esprit.

Erleben Sie einen musikalischen Jahresauftakt voller Gefühl, Leichtig­keit und Charme – wir freuen uns auf Sie!

Tickets gibt’s im Vorverkauf um € 20,- am Stadtamt Attnang-Puchheim und bei Kulturstadträtin Christine Fellinger (0676 – 7760769) sowie online unter https://ticket2315.tickethome.at/