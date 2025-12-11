Mit einem besonderen vorweihnachtlichen Höhepunkt überraschte der Nikolaus die Beschäftigten und Mitarbeiter:innen der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl. Begleitet von zwei Perchten brachte er nicht nur Selbstgebackenes, sondern auch viel Freude, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse in die Werkstätte der Lebenshilfe Oberösterreich.

Beschäftigter Stefan Langer schlüpfte für den Besuch in die Rolle des Nikolaus und überraschte seine Kolleg:innen mit liebevoll selbst gebackenen Krampussen. Zusätzlich erzählte er aus dem Leben des heiligen Nikolaus – ein Programmpunkt, der bei allen Anwesenden großen Anklang fand.

Für Stimmung sorgten außerdem die beiden Perchten Marcel Eisl und Christopher Kratky, die stolz ihr traditionelles Perchtengewand präsentierten. Sie fegten, wie es der Brauch verlangt, durch die Runde und standen anschließend gerne für Fotos zur Verfügung.

Gemeinschaft, Kulinarik und Gewinnspiel

Bei einem Gewinnspiel konnten Süßigkeitensackerl gewonnen werden. Die Küche der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl versorgte alle mit Punsch, Maroni und Keksen und trug damit zum gemütlichen Rahmen der Feier bei. Der Nachmittag endete mit Musik, Tanz und einer sehr fröhlichen Atmosphäre.

Auch Ferdinand Pfarrhofer, Obmann der Lebenshilfe-Arbeitsgruppe Bad Ischl, nahm am Fest im Bewegungsraum der Werkstätte teil. Er freute sich besonders darüber, wie gut die neuen Möglichkeiten für Feiern und Veranstaltungen angenommen werden: „Wir sind dankbar für die große Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, solche Feste auch im Freien feiern zu können.“

Kalender der Lebenshilfe Bad Ischl weiterhin erhältlich

Die Werkstätte erinnert außerdem an den Jahreskalender für 2026, der in der Ischler Trinkhalle am Sparkassenplatz 5 am Stand der Lebenshilfe erhältlich ist. Der Kalender bietet Einblicke in das Werkstättenleben – unter anderem über begleitende Podcast-Episoden – und lädt zum Nachdenken über das Thema „Was ist normal?“ ein.

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf kommt direkt den Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl zugute.