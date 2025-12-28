Samstagabend kam es in Ebensee am Traunsee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Lenker zunächst eine Gartenmauer beschädigte und anschließend mit einem Zug kollidierte. Die Salzkammergutbahn war für fast zwei Stunden unterbrochen, verletzt wurde jedoch niemand.

Am 27. Dezember 2025 gegen 17:00 Uhr war ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Pkw auf der Almhausstraße im Gemeindegebiet von Ebensee am Traunsee in Richtung Solvaystraße unterwegs. Dabei geriet er auf die linke Fahrbahnseite und beschädigte einen Gartenzaun.

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch geschlossenen Schranken

Laut Polizei setzte der Pensionist ohne anzuhalten seine Fahrt fort und fuhr laut Augenzeugen mit stark überhöhter Geschwindigkeit unter dem bereits geschlossenen Schranken eines Bahnübergangs hindurch. Zu diesem Zeitpunkt passierte ein Zug die Kreuzung, woraufhin es zur Kollision kam. Der Lokführer leitete umgehend eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Zum Glück keine Verletzten

Weder der 82-jährige Lenker noch der Lokführer oder die rund 200 Fahrgäste im Zug wurden bei dem Unfall verletzt. Der Autofahrer wurde vorsorglich in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ.

Bahnstrecke gesperrt

Aufgrund des Verkehrsunfalls war die Bahnstrecke zwischen Ebensee am Traunsee Bahnhof und Gmunden Bahnhof bis 19:06 Uhr gesperrt. In diesem Zeitraum waren keine Zugfahrten möglich, die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs konnte nicht erfolgen. Es kam zu erheblichen Zugverspätungen.

Quelle LPD OÖ / ÖBB Verkehrsmeldungen