Am vergangenen Freitag feierten die Pfadfinder Bad Ischl ihre traditionelle Waldweihnacht in der Wolfsgrube am Kalvarienberg. In stimmungsvoller Atmosphäre versammelten sich zahlreiche Pfadfinder gemeinsam mit ihren Familien, Eltern und Freunden, um das Pfadfinderjahr besinnlich ausklingen zu lassen.

Kaplan Jakob aus der Pfarre Bad Ischl begleitete die Feier mit persönlichen Worten und gemeinsamen Gebeten und unterstrich dabei die Werte der Pfadfinderbewegung. Musikalisch begleitet wurde die Waldweihnacht von Bläsern der Bürgermusikkapelle Bad Ischl, die mit ihren Klängen maßgeblich zur feierlichen Stimmung beitrugen.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das Ablegen des Pfadfinderversprechens durch zahlreiche neue Mitglieder. Für sie markierte dieser Moment im Licht der Fackeln einen wichtigen Schritt in ihrer Pfadfinderlaufbahn.

Obmann Gerald Schober zeigte sich erfreut über den gelungenen Abend:

„Unsere Waldweihnacht zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig und stark die Pfadfinderbewegung in Bad Ischl ist. Besonders freut mich, dass so viele neue Pfadfinder heute ihr Versprechen abgelegt haben – sie sind die Zukunft unserer Gruppe.“

Die Pfadfinder Bad Ischl blicken damit auf eine gelungene und stimmungsvolle Veranstaltung zurück, die einmal mehr den besonderen Geist der Pfadfinderbewegung sichtbar machte.