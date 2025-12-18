Im Rahmen des freiwilligen Schwerpunkts Girl-Power fand an der BHAK Bad Ischl kürzlich der inspirierende Workshop „Ich schau gut auf mich“ statt. Im Mittelpunkt standen die Themen Resilienz und psychische Gesundheit, Bereiche, die für junge Menschen heute wichtiger denn je sind.

Geleitet wurde der Workshop von Sarah Schagerl, MA vom Jugendservice Gmunden, die es verstand, den Schülerinnen einen offenen, wertschätzenden Raum zu bieten. Ziel des Workshops war es, die Jugendlichen zu ermutigen, sich bewusst mit ihrem eigenen seelischen Wohlbefinden auseinanderzusetzen und hilfreiche Strategien für den Alltag kennenzulernen.

Im Workshop setzten sich die Teilnehmerinnen intensiv mit ihrem eigenen Stimmungsbild auseinander und reflektierten, wie es ihnen im Alltag geht. Der bewusste Umgang mit Stress, Leistungsdruck sowie Gefühlen und Emotionen spielte dabei eine zentrale Rolle. In einer offenen Atmosphäre wurde vermittelt, dass alle Emotionen ihre Berechtigung haben und dass es wichtig ist, die eigenen Grenzen wahrzunehmen.

Darüber hinaus erhielten die Schülerinnen zahlreiche Anregungen und praktische Werkzeuge, mit denen sie ihr seelisches Wohlbefinden aktiv stärken können. Mithilfe eines Kraftbuchs und vielfältiger Selfcare-Tipps wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Selbstfürsorge einfach und nachhaltig in den Alltag integriert werden kann. Die vorgestellten Methoden luden zum Ausprobieren ein und gaben den Mädchen wertvolle Impulse, die sie auch über den Workshop hinausbegleiten.

Der Workshop fügt sich in das Konzept von Girl-Power ein, einem freiwilligen Schwerpunkt an der HAK Bad Ischl, der Mädchen dabei unterstützt, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ihre persönlichen Ressourcen zu erkennen und sich untereinander zu vernetzen.