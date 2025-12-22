Ein Highlight in mehrerer Hinsicht sind die alljährlichen Ortsmeisterschaften in der Tischtennis-Hochburg Ebensee. 162 Partien wurden in knapp zehn Stunden von den 43 Teilnehmer:innen ausgetragen, bis die Titel feststanden. Für die Turnierleitung verantwortlich zeichnete in souveräner Manier Rudi Moser.

Den Nachwuchsbewerb gewann dabei erstmals Julian Mayr, der sich in einem engen Spiel gegen Vorjahressieger Leo Hofstätter durchsetzen konnte. Im Finale der Ortsmeisterschaften bezwang Titelverteidiger Jonas Promberger seinen Cousin Matthias, der den prestigeträchtigen Doppelbewerb mit Partner Hartmuth Hofstätter für sich entschied. Der Vereinsmeisterschaftsbewerb endete mit einem hochklassigen Finale, in dem sich Martin Bäuerle im Decider gegen Jonas Promberger durchsetzen konnte, nachdem er im vierten Satz schon einen Matchball abzuwehren hatte. Bäuerle erhielt dafür den neu ins Leben gerufenen Wanderpokal, gespendet von Bürgermeisterin Sabine Promberger. Der Pokal erinnert an Christian „Nutti“ Zalud, den leider viel zu früh verstorbenen legendären Tirolerwirt, der der Ebenseer Tischtennisfamilie stets sehr verbunden war.

Mit drei Pokalen im Gepäck verließ Tobias Fellinger, das Gasthaus zum Tiroler, wo eine rauschende Siegesfeier stattfand. Fellinger wurde Hobby-Ortmeister, siegte im Doppel mit Jürgen Schobl und gewann den 1.Klasse-Bewerb. Der Bezirksliga-Bewerb ging an Ralf Steiner, der Damen-Hobby-Bewerb ging Resa Zessner-Spitzenberg.

Die beiden Sektionsleiter Herbert Riedler und Otto Stüger zogen ein sehr positives Resümee über das abgelaufene Jahr und freuen sich bereits auf das Achtelfinalspiel im Austria Cup gegen die Top-Mannschaft von Erstligist UTTC Salzburg am Sa., 17. Jänner 2026 in der SMS Ebensee (15 Uhr).