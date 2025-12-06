Die Abschlussklassen der BHAK Bad Ischl reisten Anfang November auf Einladung des EU-Parlamentariers Hannes Heide in die EU-Metropole Brüssel, begleitet von den Klassenvorständinnen Prof. Daniela Limbacher und Prof. Tanja Stocker sowie der Leiterin dieser Schulveranstaltung Prof. Susanne Mayr-Daringer.

Das Programm ließ die angehenden Maturantinnen und Maturanten beim Besuch der Ständigen Vertretung Österreichs in der EU und im EU-Parlament hinter die Kulissen der europäischen Entscheidungsträger blicken. Die Simulation einer Ministerratssitzung und besonders der Besuch beim ehemaligen Bürgermeister von Bad Ischl verdeutlichten die vielfältigen und komplexen Aufgaben sowie die hohe fachliche Kompetenz der Verantwortlichen.

Bereits am ersten Tag des Besuchs zeigten die beiden Stadtführer nicht nur die schönsten Plätze und Gebäude, sondern erzählten auch von der Entwicklung Brüssels zur Metropole und vom heutigen Leben der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Heimreise mit dem Nachtzug erforderte viel Flexibilität und stellte alle Teilnehmenden vor eine große Herausforderung.

Die großzügige finanzielle Unterstützung durch EU-Parlamentarier Heide hat zum Erfolg der Reise wesentlich beigetragen. Herzlichen Dank!