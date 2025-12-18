Eine vorweihnachtliche Stimmung herrschte bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier vom Pensionistenverband Ebensee mit der SPÖ Ebensee bei der 130 Mitglieder anwesend waren. Nach kurzen Begrüßungsworten von PV- Obmann Franz Lidauer und von den Ehrengästen Pfarrer Alois Rockenschaub, Bürgermeisterin Sabine Promberger und PV- Bezirksobmann Josef Mimlauer gestalteten auf der Bühne des Arbeiterheims die Sternsinger der AGV Kohlröserl, die Blechbanditen und das Duo Scheck den musikalischen Teil der Feier. Moderiert und mit unterhaltsamen Gedichten und Gedanken untermalt, wurde die Feier in bewährter Weise von Dr. Jörg Zeppetzauer. Ein Dank dem Team des Arbeiterheimes, das wie immer zum Gelingen der Feier beitrug. Zum Abschluss wurde dann noch gemeinsam „O Bruada liab“ gesungen.
Schreibe einen Kommentar