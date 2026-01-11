Eine der spektakulärsten Veranstaltungen im Salzkammergut geht am 24.1.2026 in die 11. Auflage. Das Holzknecht-Skijöring des Gosauer Offroad Team Rabenkogel ist eine regionale Legende und weitum bekannt, der Termin im Jänner ist allerdings neu. Der frühe Termin hat sich heuer schon positiv bemerkbar gemacht. Nicht nur der Schnee-Rundkurs ist in bestem Zustand, sondern auch die Startplätze waren nach nur 2 Tagen ausverkauft.

Skijöring ist eine alte Sportart, bei der Pferde einen angehängten Skifahrer ziehen. In Gosau wird alljährlich die eine Pferdestärke multipliziert und werden die Hufe gegen Stollenreifen getauscht. Das Ergebnis ist ein sehenswertes Spektakel mit PS-starken Motocross-Maschinen und waghalsigen Skifahrern. Spritzende Schneefontänen und dauernde dynamische Rangwechsel sind der Grund, warum sich traditionell zahlreiche begeisterte Zuschauer am Rundkurs mitten in Gosau einfinden.

Für die Besucher wird übrigens nicht nur die Motorrad-Action zur Unterhaltung beitragen, sondern auch der Einsatz der Flying Bulls. Profipilot Matthias Schwaighofer wird mit dem ursprünglich als Kampfhubschrauber bekannten Hubschrauber „Bell Cobra“ eine Kunstflugeinlage über dem Eventgelände fliegen.

Organisator und Vereinsobmann Andi Gamsjäger freut sich auf ein dicht gepacktes Programm: „Das Skijöring ist für unseren Verein eine Herzenssache. Auch heuer hat mein Team wieder top Arbeit geleistet, wir sind bereit und freuen uns auf die Veranstaltung. Dass sich Spitzenfahrer nicht nur von Tirol bis in die Südsteiermark, sondern auch aus dem benachbarten Bayern anmelden, ist eine Auszeichnung für unsere Bemühungen.“

Die Favoriten für den Sieg beim Rennen kommen auch heuer wieder aus Bayern. Die mit den Veranstaltern befreundeten Top-Fahrer nehmen alljährlich die weite Anfahrt in Kauf, schon seit mehreren Jahren haben sie dabei eine Siegesserie. Diese Serie könnte das Gespann von Lokalmatador Lukas Gruber aus Bad Goisern beenden, dieses konnte letztes Jahr die Jugendklasse für sich entscheiden und fährt heuer erstmals in der allgemeinen Klasse.

Fixiert ist unter Anderem der Einsatz der Oberbayrische Enduro-Europameisterin Tanja Schlosser mit ihrem Skifahrer Christoph Stadler. Spannend wird auch sein, ob sich der trotz Querschnittlähmung exzellente Fahrer Florian Reichinger in der Quad-Klasse gegen die übermächtigen Seriensieger aus dem Gespann von Klaus Gamsjäger durchsetzen kann. Dem Zeitgeist entsprechend ist auch ein Gespann mit einem elektrischen Motorrad am Start.

Der Bewerb für Motorräder verschiedener Hubraumklassen sowie für Quads wird im Ausscheidungsmodus gefahren. Beginnend mit Vorläufen rücken die besseren Fahrer auf. Die Allerbesten treffen schließlich im Finale ab etwa 13:00 Uhr aufeinander. Die Siege können bei der neuen After-Race-Party des ASKÖ Raiffeisen Gosau im Sportzentrum gebührend gefeiert werden.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr Gosauer Sportzentrum, die Organisation bittet, ausschließlich die großzügig ausgewiesenen kostenlosen Parkflächen zu verwenden. Der Zutritt zum Eventgelände ist übrigens ebenfalls frei. Informationen zum Rennen gibt’s auf der Webseite des Offroad Team Rabenkogel unter www.rabenkogel.at.