Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren standen in der Nacht auf Freitag bei einem größeren Brand bei einem Unternehmen in Kirchham im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde um 00:13 Uhr durch eine gedrückte Brandmeldetaste zu einem Brand bei einem Holzverarbeitungsunternehmen in der Ortschaft Kampesberg in Kirchham alarmiert. Binnen kurzer Zeit wurde die Alarmstufe auf Alarmstufe 3 erhöht. Einsatzkräfte von 14 umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei standen daraufhin im Einsatz.

Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften dann offensichtlich rasch eingedämmt werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte erfolgreich verhindert werden. Fordernd war frostigen Temperaturen um die -5 Grad Celsius auch das Errichten der Löschwasserzubringerleitungen. Von einem Löschwasserbehälter sowie von der Laudach wurden Zubringerleitungen gelegt, um genügend Löschwasser am Brandort zu haben.

Verletzt wurde ersten Angaben zufolge offenbar niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache noch in den Nachtstunden in die Wege geleitet. Erst vor knapp zwei Jahren ist es beim betroffenen Unternehmen schon einmal zu einem größeren Brand gekommen.