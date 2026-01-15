Obertraun; Bereits zum 29. Mal fand heuer der Obertrauner Eisschützencup statt.

Das vom Sportreferat der Gemeinde organisierte Turnier hat in der Dachsteingemeinde lange Tradition. Elf Moarschaften zu je fünf Schützinnen und Schützen traten dabei heuer auf der Eisbahn im Bundessport- und Freizeitzentrum an.

Moarschaft „Höllwirt“ siegte!

Turnierbeginn war bereits um 7 Uhr morgens! Nach insgesamt 33 Spielen und dutzenden „Kehren“ setzen sich schlussendlich die Schützen vom „Höllwirt“ um Moar Andreas Höll durch und kürten sich zum Obertrauner Eisschützenmeister 2026.

Auf Platz zwei landete die Moarschaft „Skilehrer“ (Markus Blatnig) vor den Eisschützen der Villenviertel (Rudolf Pomberger). Den letzten Platz belegten die Mallorca-Damen und waren somit Gewinner des begehrten Knacker-Kranzes.

Den Hauptpreis bei der Tombola gewann Eva Feuerer von der Mannschaft „Stadtrat“! Bei der Siegerehrung dankte Bürgermeister Egon Höll dem Sportreferat sowie Marianne Puchinger und Ursula Schilcher für die Durchführung des Eisschützencups.