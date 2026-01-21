Bei der kürzlich abgehaltenen 61. Jahreshauptversammlung der Wasserrettung Ebensee standen die vier Hauptaufgaben: Traunsee- und Langbathseeüberwachung, Kinderschwimmkurs sowie Einsätze im Mittelpunkt. Die Bewältigung dieser Hauptaufgaben wäre ohne die 37 aktiven Einsatzkräfte nicht möglich, die ehrenamtlich für die Sicherheit an den Ebenseer Seen und Fließgewässern sorgen. Im vergangenen Jahr wurde die Mannschaft insgesamt 15-mal zu Einsätzen alarmiert. Diese reichten von Personenrettungen und Erste-Hilfe-Leistungen über Sturmwarnungen bis hin zu Bootsbergungen.

Im Rahmen der Seeüberwachung wurden der Traunsee und der Langbathsee zwischen Mai und September wieder jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen überwacht. Zusätzlich stellte die Wasserrettung bei mehreren Veranstaltungen die Sicherheit am und im Wasser sicher. Insbesondere die zunehmende Zahl an Wassersportlerinnen und Wassersportlern führt immer wieder zu Such- und Rettungseinsätzen – vor allem dann, wenn Windverhältnisse oder Wassertemperaturen unterschätzt werden.

Neben den Einsätzen und Überwachungsdiensten legt die Wasserrettung Ebensee großen Wert auf Präventionsarbeit. So konnten allein im Jahr 2025 bei den ausgebuchten Kinderschwimmkursen 111 Kinder das Schwimmen erlernen. Erfreulich ist zudem, dass in den letzten Jahren die Zahl der neu ausgebildeten Fließwasserretter, Schwimmlehrer und Seiltechniker deutlich gestiegen ist, die nun zusätzlich als Spezialkräfte eingesetzt werden können. Auch für den Nachwuchs ist gesorgt: Derzeit gehören 31 Kinder der Jugendgruppe an, die fleißig Schwimmabzeichen ablegen und für Schwimmmeisterschaften trainieren. Großen Zuspruch fanden auch die beiden Veranstaltungen der Ortsstelle. Beim traditionellen Neujahrsschwimmen am 1. Jänner waren Schwimmer:innen der Wasserrettung mit Fackeln in der Traun unterwegs und verwöhnten die Besucher:innen mit Punsch. Auch das „Riverfloating“ im Juli erwies sich als voller Erfolg und trug maßgeblich zur Attraktivität der Wasserrettung Ebensee bei.

Für das große Engagement des Teams rund um Ortsstellenleiter Felix Schilcher bedankten sich auch die Bürgermeisterin der Marktgemeinde Ebensee, Sabine Promberger, sowie der Landesleiter der Wasserrettung Oberösterreich Dr. Gerald Berger.

Für ihre außerordentliche Leistungen und ihre langjährige Arbeit wurden 18 Mitglieder der OS Ebensee in den verschiedensten Kategorien mit Ehrungen ausgezeichnet.

So erhielten das Leistungsabzeichen in:

– Bronze: Lydia Dorfner, Lena Lechner, Michael Pührer, Caroline Vogl und Marion

Weinguni

– Silber: Thomas Loidl-Kendler

Mitgliedsehrenzeichen in:

– Gold 40 Jahre: Klaus Lahnsteiner und Martin-Josef Lipp

– Gold 50 Jahre: Eveline Weinzierl

– Gold 60 Jahre: Hannes Weinzierl

