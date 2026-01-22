Das BG/BRG Bad Ischl durfte dieser Tage eine besondere Besuchergruppe begrüßen: Pensionierte amerikanische Lehrerinnen und Lehrer, die im Rahmen einer Reise durch Oberösterreich und Salzburg Einblicke in das österreichische Schulwesen sowie in die kulturelle Welt des Salzkammerguts gewinnen wollten.

Über bestehende Kontakte aus dem musikalischen Bereich – insbesondere durch gemeinsame Auftritte von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums mit amerikanischen Schulchören unter der Leitung von Prof. Pfeiffer – kam dieses Treffen zustande. Die Gäste wurden zunächst bei Punsch und Lebkuchen zu einem ungezwungenen Austausch empfangen.

Im Anschluss erhielten sie vielfältige Eindrücke aus dem österreichischen Schulalltag. Mehrere Klassen der Unterstufe gestalteten ein winterlich-weihnachtliches Musikprogramm, während Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen informative Einblicke in das Liedgut des Salzkammerguts sowie in die einzigartige regionale Krippenkultur vermittelten. Die musikalische Darbietung spannte einen Bogen von heiter-fröhlichen bis hin zu besinnlichen, „eiwändigen“ Liedern und wurde durch instrumentale Beiträge – unter anderem ein Gitarre-Hackbrett-Duett – ergänzt.

Den stimmungsvollen Abschluss bildeten ein gemeinsames „Jingle Bells“ sowie der traditionelle Andachtsjodler, in den auch die Gäste eingebunden wurden. Die Schülerinnen und Schüler zeigten dabei großen Einsatz, während sich die amerikanischen Besucher sichtlich bewegt von der Herzlichkeit und musikalischen Vielfalt zeigten.