Da Lernen nicht nur im Klassenraum stattfindet und wertvolle Erfahrungen besonders im außerschulischen Lebensumfeld gesammelt werden, unternahm der 3. Jahrgang der BHAK Bad Ischl am Donnerstag, dem 8. Jänner 2026, eine Exkursion nach Salzburg unter dem Motto „Kultur meets Wirtschaft“.

Im Rahmen des Kulturprogramms besuchten die Schüler:innen die Inszenierung von Friedrich Dürrenmatts Drama „Der Besuch der alten Dame“, das zentrale gesellschaftliche Fragestellungen wie moralisches Handeln, Habgier, Rache und Korruption eindrucksvoll in den Fokus rückt.

Ergänzt wurde das kulturelle Erlebnis durch eine interessante Führung durch die Traditionsbrauerei Stiegl. Dort wurden nicht nur Einblicke in die Braukunst gegeben, sondern auch wirtschaftliche Hintergründe beleuchtet und mögliche Karriereaussichten für unsere Schüler:innen eröffnet.

An diesem sehr gelungenen Exkursions-Tag in Salzburg wurde somit kulturelle Bildung mit wirtschaftlicher Praxis verknüpft, um den Schüler:innen neue Blickwinkel aufzuzeigen.