Es gibt wahre Lebensgeschichten, die klingen, als wären sie erfunden: Der Schriftsteller Michael Köhlmeier hat sie aufgespürt und ein buntes Panoptikum herausragender Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens zusammengestellt. Seine modernen Heldensagen sind faktentreu, aber literarisch frei formuliert. Sie erzählen von Genie und Wahnsinn, von Lebenslügen und Sternstunden.

Zum Beispiel von Thelonious Monk, der für seinen besten Freund ins Gefängnis ging, oder von Bob Dylan und Bobby Fischer und wie es zum Schachduell dieser Giganten kam, von Abebe Bikila, der 42,195 km barfuß lief, oder von John Glenn, dem Astronauten, der nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre die Landung händisch steuern musste…

Michael Köhlmeiers erfolgreiche Romane, Erzählungen, Hörspiele und Lieder haben ihm schon zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, zuletzt den Marie-Luise-Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk und den Ferdinand-Berger-Preis für sein politisches Engagement.

Musikalisch begleiten ihn der Saxophonist Klaus Dickbauer und der Jazzpianist Martin Gasselsberger. Wie kaum andere verstehen sie es, musikalisch auf die Stimmungslagen der gelesenen Texte zu reagieren, teils spontan improvisiert, teils komponiert und stets im unnachahmlichen Sound dieses international hochgeschätzten Duos.

Eine Kooperation mit der Bibliothek der Pfarre Bad Ischl

Donnerstag, 5. 2., 19.30 Uhr, Pfarrsaal Bad Ischl

Eintrittspreise: € 26,00; ermäßigt € 10,00 oder € 22,00 Vorverkauf