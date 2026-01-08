Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn verlor ein Buslenker am Morgen des 08.01.2026 die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in ein Gebäude am Fuße eines abschüssigen Straßenstücks. Daraufhin wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ebensee und Roith mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall Autobus“ zu Hilfe gerufen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich fünf Personen im Bus. Glücklicherweise wurden keine Insassen eingeklemmt. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Unfallfahrzeug wurde vom Gebäude weggezogen und für den Abtransport vorbereitet. Sowohl am Gebäude als auch am Autobus entstand beträchtlicher Sachschaden, berichtet die Feuerwehr Roith.