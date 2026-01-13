Seine Autobiographie „Ein bissl Bebop bevor ich geh“ ist 2021 erschienen. 2023 bekam er das Ehrenkreuz der Republik Österreich für Kunst und Wissenschaft verliehen.

Jüngst hat er sich mit dem Mátyás Bartha Trio zusammengetan, das seine Hörer auf eine Reise zwischen Swing und Funk mitnimmt und mit Improvisation und exaktem Zusammenspiel glänzt. Zu viert bestreiten sie das Jazzfreunde-Neujahrskonzert.

Pressestimmen

„Pianist Mátyás Barthas ausdrucksstarke Eigenkompositionen und Jazzstandards werden vom eingespielten Team Christian Salfellner am Schlagzeug und Danny Ziemann am Kontrabass genial interpretiert. Man verliert sich in den von Bartha geschaffenen Geschichten, bewundert die Kunstfertigkeit des Pianisten, die Mischung von raffinierten Tonfolgen und gekonntem Wohlklang der Jazz Trio Tradition. Die drei Musiker zeigen im aktuellen Album „From This Moment On“ eine große Bandbreite ihres Könnens und lassen ihre Einflüsse dabei ganz bewusst durchscheinen. – “Vom ersten bis zum letzten Ton ein Hörgenuss.“ (Concerto.at)

„Heinz von Hermann is one of Europe’s great bop and swing musicians, he is the master of

all of the reed instruments and, above all, he knows how to hit a groove. Heinz von Hermann

plays music for the serious listener – for the true jazz fan.“ (Lawrence Brazier / Down Beat)

Besetzung:

Heinz von Hermann: flute, tenor saxophone (D/A)

Mátyás Bartha: piano (H)

Danny Ziemann: bass (USA)

Christian Salfellner: drums (A)

Donnerstag, 22. 1., 19.30 Uhr, Café Ramsauer, Bad Ischl