St. Wolfgang. Auf ein arbeitsintensives und ereignisreiches Jahr blickte die Freiwillige Feuerwehr St. Wolfgang bei ihrer Jahresvollversammlung am Samstag dem 17. Jänner 2026 zurück. Die Versammlung fand in der Jausenstation Holzerbauer statt und stand ganz im Zeichen hoher Einsatzbereitschaft, großer Investitionen und eines außergewöhnlichen Großeinsatzes.

Feuerwehrkommandant HBI Alexander Stadler begrüßte neben der Mannschaft und der Feuerwehrjugend zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Franz Eisl, Vertreter der Gemeindefraktionen, OBR Thomas Dreiblmeier, BR Andreas Limbacher sowie Abordnungen der Feuerwehren aus Rußbach, Wirling, St. Gilgen und Strobl. Auch das Rote Kreuz St. Wolfgang war vertreten.

In einer Trauerminute gedachte man des verstorbenen Kameraden BI d.F. Franz „Gazi“ Leitner.

In den anschließenden Berichten zog die Wehr eine eindrucksvolle Bilanz: Insgesamt wurden im Jahr 2025 9.148 Stunden für Ausbildung, Organisation und Einsätze geleistet. Zu 85 Einsätzen rückte die Feuerwehr aus, davon 71 technische Einsätze und 14 Brandeinsätze, wie der Schriftführer berichtete.

Trotz erheblicher Investitionen konnte der Kassier eine sehr positive finanzielle Entwicklung präsentieren, die die Wehr auch für zukünftige Anschaffungen gut aufstellt. Der Gerätewart berichtete von zahlreichen Arbeitsstunden. Die engagierte Feuerwehrjugend leistete im abgelaufenen Jahr 434 Stunden.

In seinem Rückblick ging HBI Stadler besonders auf den Großeinsatz nach einem Chlorgasaustritt in einem Hotel ein. Er dankte dabei allen beteiligten Organisationen und der Mannschaft für die hervorragende und professionelle Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch Angelobungen, Beförderungen und Ernennungen vorgenommen. In den Aktivstand angelobt wurden Daniel Babic, David Hinterberger, Carlos Fischer und Johanna Höplinger. Zur Feuerwehrfrau befördert wurde Natalie Rechberger, zum Hauptfeuerwehrmann bzw. zur Hauptfeuerwehrfrau Ludwig Höplinger, Moritz Laimer und Sophie Wallner. Sophie Wallner wurde zudem zur Fachbeauftragten für die Jugend ernannt, Thomas Vogl übernahm die Funktion des Zugskommandanten.

Für besondere Verdienste wurden mehrere Auszeichnungen verliehen: Die Verdienstmedaille des Bezirkes Gmunden in Gold (1. Stufe) erhielt E-OBI Franz Fischer. Mit der Florianmedaille des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes in Bronze (3. Stufe) wurde E.BI Christian Mohr für seine Leistungen im Führungs- und Ausbildungswesen ausgezeichnet.

In den abschließenden Ansprachen würdigten die Ehrengäste die hohe Einsatzbereitschaft, die gute Zusammenarbeit und die wichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr St. Wolfgang für die Sicherheit der Bevölkerung.