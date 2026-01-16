Ein Blick auf die Jahresstatistik zeigt, dass das Bibliotheksjahr 2025 in Bad Ischl wieder sehr erfolgreich verlaufen ist: 1.075 aktive Leserinnen und Leser, 43.609 Entlehnungen, 1.415 neu angeschaffte Medien und 83 durchgeführte Veranstaltungen. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung der Bibliothek als lebendigen kulturellen Treffpunkt in Bad Ischl.

Bereits im Frühjahr fanden zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen statt, unter anderem mit den Autorinnen Judith Taschler, Monika Helfer und Francesca Melandri. Im Sommer wurde erstmals ein Krimibrunch veranstaltet, der auf großes Interesse stieß. Auch im Herbst kam es zu mehreren inspirierenden Begegnungen, etwa mit Herta Müller und Doris Schmidauer. Zwei Veranstaltungen, die durch die enge Kooperation mit der Initiative Literaturschiff veranstaltet wurden, die regelmäßig interessanten Autoren und Autorinnen nach Bad Ischl bringen.

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Anliegen des Bibliotheksteams. Im Herbst konnte hier ein Schwerpunkt mit Vorträgen von Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Umweltpsychologen Thomas Brudermann gesetzt werden. Darüber hinaus werden regelmäßig interaktive Klimapuzzle-Workshops für Interessierte ab 16 Jahren angeboten.

Auch die Kinderveranstaltungen erfreuten sich wieder großer Beliebtheit. 10 Geschichtenzeiten für Kinder von 5 bis 9 Jahren und vier MINT-Workshops für Kinder ab 8 Jahren wurden 2025 veranstaltet. Zusätzlich fand ein Nachmittag mit Firmlingen, der alljährliche Ferienhit und die Lange Nacht der Bibliotheken statt. Auch wurden wieder Schulveranstaltungen in Kooperation mit den örtlichen Volksschulen angeboten. Wie z.B. ein lustiger Vormittag mit Sarah Orlovský und Michael Roher, den Gewinnern des Kinder- und Jugendbuchpreises 2025.

Der Lesezauber im Advent, ein gemütlicher Nachmittag für die ganze Familie, sorgte mit der Geschichtenzeit, Bastelstationen, Keksen und Punsch schließlich für einen stimmungsvollen Jahresausklang.

Abgerundet wurde das Angebot durch den monatlich stattfindenden Handarbeitstreff „An die Wolle“, bei dem gemeinsam kreativ gestrickt und gehäkelt wird, sowie durch den Spieleabend für Erwachsene, der an jedem letzten Dienstag im Monat Spielbegeisterten einen Treffpunkt bietet.

Möglich wurde dieses vielfältige Veranstaltungsprogramm durch das engagierte Bibliotheksteam, bestehend aus 17 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie durch die Unterstützung des Bibliotheksträgers, die Katholische Stadtpfarre Bad Ischl, der Stadtgemeinde Bad Ischl, der Bibliotheksfachstelle der Diözese Linz sowie des Österreichischen Büchereiverbandes und verschiedensten Kooperationspartnern.

Die Bibliotheksleiterin Claudia Kronabethleitner betont: “Wir werden uns bemühen auch im neuen Jahr ein abwechslungsreiches Bibliotheksprogramm anzubieten. Weiters haben wir uns bewusst dazu entschlossen, der wirtschaftlich angespannten Situation in vielen Haushalten entgegenzuwirken und trotz steigender Buchpreise auch im Jahr 2026 die Gebühren nicht zu erhöhen.“

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen bietet die Website www.badischl.bvoe.at, auf der man sich auch für den monatlichen Newsletter anmelden kann.