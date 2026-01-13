Aufgrund der eisigen Straßenverhältnisse mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Puchheim innerhalb kurzer Zeit zu zwei Fahrzeugbergungen ausrücken.

Im Ortsteil Zeislau rutschte ein PKW beim Abfahren des Ahbergs aufgrund der glatten Fahrbahn in einen Straßengraben. Der Lenker konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Mithilfe des Ladekrans des Wechselladefahrzeugs wurde der PKW geborgen, anschließend konnte der Fahrzeugbesitzer seine Fahrt fortsetzen. Während der Bergungsarbeiten war die Straße gesperrt, abschließend wurde die Fahrbahn zur Gefahrenminimierung gesalzen.

Kurz vor Mitternacht kam es zu einem weiteren Einsatz: Ein PKW kam in einer Kurve von der Bundesstraße ab und rutschte in ein angrenzendes Feld. Das Fahrzeug wurde schonend mittels Seilwinde geborgen und auf einem befestigten Streifen neben der Fahrbahn abgestellt. Lenker und Beifahrer blieben auch bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der betroffene Straßenabschnitt war während der Bergung gesperrt und entsprechend abgesichert.

Fotos und Text: www.ff-puchheim.at