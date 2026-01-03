Wie schon in den letzten Jahren führte auch heuer wieder die Ortsstelle der Österr. Wasserrettung Landesverband Oberösterreich das traditionell „Neujahrs – Fackelschwimmen“ durch. Bei herrlichem Winterwetter und einer etwas erfrischenden Wassertemperatur von 3,4°C stiegen 27 Fackelschwimmer, aus mehreren Ortsstellen, ins Wasser und ließen sich mit den Fackeln die Traun bis zur Mündung des Langbathbachs hinuntertreiben um dort wieder aus dem Wasser zu steigen.

Beim „Trüföbankerl“ im Traunpark sorgte die „Jungschützenmusik“ für gute Stimmung. Die Festbesucher sowie die Schwimmer wurden dort mit wärmenden Getränken versorgt. Ohne die vielen Besucher, bei denen wir uns sehr herzlich bedanken möchten, wäre diese Veranstaltung nur halb so schön. Ein großer Dank gebührt auch der Marktgemeinde Ebensee für die Unterstützung die zum großartigen Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen hat. Aus dem Erlös des Fackelschwimmens werden wieder dringend benötigte Rettungsgeräte angeschafft.

Die ÖWR Ortsstelle Ebensee wünsche allen Freunden und Gönnern ein Gutes und Gesundes neues Jahr.