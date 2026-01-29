Am 25. Jänner fanden sich acht Moarschaften der Feuerwehren aus dem Pflichtbereich Bad Ischl am Nussensee zur Eisstockmeisterschaft ein.

Nach mehrmaliger Verschiebung der Termine aufgrund der wechselhaften Wetterlage, konnte die Meisterschaft letztendlich auf Natureis erfolgreich durchgeführt werden.

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit der Eisschützenrunde Jainzen und der FF Jainzen, konnte eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt werden.

Nach spannenden und aufregenden Kehren sicherte sich die Moarschaft der Freiwilligen Feuerwehr Jainzen den Gesamtsieg vor der FW Perneck und der FF Pfandl 2. Auch die Taferlwertung ging an die FF Jainzen.

Die FF Jainzen durfte damit den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

In der Einzelwertung Taferl siegte Michael Reisenbichler von der FW Sulzbach, vor Hermann Schachinger (FF Jainzen) und Martin Pesendorfer (HFW Bad Ischl).

Die Siegerehrung fand im Gasthaus zum Pfandl im Beisein von Vizebürgermeister und Feuerwehrreferent Franz Hochdaninger sen. sowie dem Pflichtbereichskommandanten Jochen Eisl statt.