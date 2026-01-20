Regau – Bei der Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Regau am 9. Jänner 2026 im Gasthaus Haslinger blickte Kommandant ABI Christoph Staudinger auf ein einsatz- und arbeitsreiches Jahr 2025 zurück. Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich Bürgermeister Peter Harringer, Vizebürgermeisterin Ursula Kreuzer, Vertreter der Gemeindepolitik, der Polizeiinspektionen Vöcklabruck und Attnang‑Puchheim sowie des Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommandos. Ebenso dabei waren Kdt. HBI Florian Riedl von der FF Rutzenmoos, und Vertreter der Union Regau.

177 Einsätze und 15 gerettete Personen

Die Feuerwehr Regau wurde im vergangenen Jahr zu 177 Einsätzen alarmiert – 37 Brandeinsätze und 140 technische Einsätze. Damit lag das Einsatzaufkommen deutlich unter jenem des Vorjahres, was vor allem auf das Ausbleiben der außergewöhnlich zahlreichen Wespeneinsätze von 2024 zurückzuführen ist. Insgesamt leisteten die Mitglieder 2.463 Einsatzstunden, 15 Menschen konnten aus Notsituationen gerettet werden.

160‑Jahr‑Jubiläum und Bezirksbewerb prägten das Jahr

Die geringere Einsatzbelastung kam der Feuerwehr im Jubiläumsjahr entgegen: 2025 feierte die FF Regau ihr 160‑jähriges Bestehen und richtete gleichzeitig den Bezirksbewerb aus. Die monatelangen Vorbereitungen und die Durchführung wurden gemeinsam mit der FF Rutzenmoos bewältigt. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen bestätigten die hohe Qualität der Veranstaltung. Ein besonderer Dank galt der Union Regau für die tatkräftige Unterstützung.

Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 17.014 Stunden für Einsätze, Ausbildung, Bewerbe, Organisation und Veranstaltungen aufgewendet. Rund 63.000 Euro an Eigenleistung wurden durch die Mitglieder erbracht – ein eindrucksvoller Beweis für das starke freiwillige Engagement.

Ausbildung, Ehrungen und Beförderungen

Mehrere Leistungsprüfungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden: zwei Funkleistungsabzeichen in Silber, ein Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und fünf in Silber sowie das Sanitätsdienstleistungsabzeichen in Bronze. Angelobt wurden Lisa Sonnleitner und Noah Kasalo aus der Jugendgruppe sowie Rainer Langecker im Aktivstand. Jonas Schuster wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt:

25 Jahre: LM Florian Weidinger

LM Florian Weidinger 50 Jahre: OBM Markus Berrer, OBM Rudolf Neubacher und HFM Fritz Neudorfer

Platzsituation bleibt Herausforderung

Ein zentrales Thema blieb die angespannte Raumsituation im Feuerwehrhaus. Kommandant Staudinger ersuchte die anwesenden politischen Vertreter um eine gemeinsame und rasche Lösung.

Bürgermeister Harringer, Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl sowie die Vertreter der Polizei dankten der FF Regau für die hervorragende Zusammenarbeit, die hohe Einsatzbereitschaft und die professionelle Ausrichtung des Bezirksbewerbs.