Ebensee – Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Malwerkstatt initiierte die FPÖ Ebensee einen Spendenaufruf, um den Fortbestand der wichtigen kreativen Jugendarbeit in der Gemeinde zu sichern. Die FPÖ beteiligte sich selbst mit einer Spende in der Höhe von 1.000€ an der Aktion.

Dem Aufruf folgten mehrere politische Fraktionen. Auch die ÖVP, die sich zunächst zurückhaltend zeigte, schloss sich der Initiative letztlich an. Seitens der FPÖ wird zudem die Hoffnung geäußert, dass sich auch die Bürgerliste noch zu einem Umdenken entschließt und einen Beitrag leistet.

Die Malwerkstatt bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern seit vielen Jahren Raum für kreative Entfaltung. Der langjährige Einsatz von Franz Hofer, der das Projekt maßgeblich geprägt hat, wurde im Rahmen der Spendenübergabe gewürdigt. Die Spenden sollen dazu beitragen, das Angebot auch künftig aufrechtzuerhalten.