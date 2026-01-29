Mittwoch 28. Jänner 2026, „Bloh Hu“ oder auch „Hupo“ genannt, ist 50 Jahre alt. Aus diesem Grund lud Hubert seine Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl am letzten Übungsabend zum gemeinsamen Feiern ein.

Hubert blickt bereits auf eine 38-jährige Feuerwehrkarriere zurück. 1988 trat „Hu“ der Jugendgruppe bei. Seit dieser Zeit nahm er an vielen Ausbildungen und Bewerben teil. Ebenso wurden ihm die Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsätze und die Feuerwehr – Bezirksverdienstmedaille in Silber verliehen.

Hupo ist als Gemeindebediensteter ein wichtiges Mitglied was die Tageseinsätze an Wochentagen betrifft und mit seiner ruhigen und besonnen Art gerade in stressigen Einsatzsituationen, bei seinen Kameraden sehr geschätzt.

Das Kommando und die Mannschaft der Hauptfeuerwache Bad Ischl bedankte sich für die Einladung und gratulierte dem Jubilar mit einem Präsent zum Ehrentag.