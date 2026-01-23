Bad Ischl/Hochficht. Die Handelsakademie und Praxisschule Bad Ischl feiert einen herausragenden sportlichen Triumph: Bei den Alpinen Landesmeisterschaften der Oberstufe am 22. Jänner 2026 am Hochficht sicherte sich die Schule den Landesmeistertitel – und damit gleichzeitig die Qualifikation für die Bundesmeisterschaften, die vom 2. bis 6. März 2026 stattfinden.

Mit insgesamt acht Läufern, die von Mag. Klaus Unterlercher begleitet wurden, stellte die BHAK und PS Bad Ischl eine der größten Mannschaften des Bewerbs. In die Teamwertung flossen die drei besten Ergebnisse ein – und hier zeigte die Schule eindrucksvoll bei strahlendem Sonnenschein, klirrenden -12°C und glatteisdominierender Piste ihre Stärke.

An der Spitze dominierte Benedikt Pölz, der sich mit einer Zeit von 33,96 souverän den 1. Platz sicherte. Ihm folgte Nicolas Kain auf dem hervorragenden 3. Rang, knapp vor Laurenz Forstinger, der den 4. Platz belegte. Nur knapp dahinter landeten Leo Pfarl auf Platz 5 sowie David Födinger, der den ausgezeichneten 8. Rang erreichte.

Diese starken Einzelplatzierungen führten in Summe zu einem klaren Ergebnis: Die HAK und Praxisschule Bad Ischl ist Landesmeister 2026 im Alpinen Skilauf der Oberstufe.

Schulleiter Mag. Otto Ahammer zeigt sich stolz über die Leistung seines Teams: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben mit großem Einsatz, Teamgeist und sportlicher Klasse überzeugt. Dieser Landesmeistertitel ist ein beeindruckender Erfolg und unterstreicht die Bedeutung des Sports an unserer Schule.“

Mit diesem Sieg vertreten die Läuferinnen und Läufer der HAK Bad Ischl nun das Bundesland Oberösterreich bei den Bundesmeisterschaften Anfang März.