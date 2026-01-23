Bad Ischl – Unter dem Titel „HAK/HAS Bad Ischl Legends – Edition 6“ wurde ein besonderes Projekt ins Leben gerufen, das ganz im Zeichen des Wiedersehens steht. Ziel der Veranstaltung ist es, ehemalige Absolvent:innen der HAK/HAS Bad Ischl wieder miteinander zu vernetzen und den Austausch über Generationen hinweg zu fördern.

Eingeladen sind alle Absolvent:innen aus den Matura- und Abschlussjahrgängen 2016, 2006, 1996, 1986 und 1976. Damit spannt das Projekt einen beeindruckenden Bogen über fünf Jahrzehnte Schulgeschichte.

Die Feier findet am Freitag, 27. Februar 2026 um 17 Uhr direkt in den Räumlichkeiten der Schule statt und bietet neben vielen Gelegenheiten zum Wiedersehen auch ein Programm, bei dem unter anderem Klassenquizzes stattfinden, in denen Wissen, Erinnerungen und Teamgeist gefragt sind.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist selbstverständlich gesorgt und nach der Feier ist – ganz wie damals – das K.u.K. Hofbeisl für die Besucher reserviert. Zur besseren Planung wird um eine Rückmeldung bis 07.02.2026 gebeten: legends.hakhasbadischl@outlook.at

Mit der „HAK/HAS Bad Ischl Legends – Edition 6“ wird gezeigt, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern auch Generationen miteinander verbindet.