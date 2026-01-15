Im traditionellen Lions Eisstockderby zwischen dem LC Gmunden und dem LC Bad Ischl hatten auch heuer die Kaiserstädter die Nase vorn.

Ein ewig junger Klassiker scheint das jährliche Kräftemessen der beiden Lions Clubs auf der Eisstockbahn zu sein. Nach jahrelanger Gmundner Dominanz haben die Ischler inzwischen aufgeholt und konnten sich auch heuer wieder – sogar auf „Auswärtseis“ in der Gmundner Eissporthalle – durchsetzen.

War es nun geheimes Training, die mentale Stärke oder das Glück des Tüchtigen, der Spaß und der freundschaftliche Austausch zwischen den beiden „Löwenclubs“ kam nicht zu kurz, auch wenn es den Gmundner zufiel, als Verlierer sowohl für das Bratl, als auch für das Bier aufzukommen. Ischls Präsident Christof Kravutske, selbst ja am Traunsee aufgewachsen, revanchierte sich mit der Einladung zu einigen Schnapserln als Trostpflaster. Das nächstjährige Derby am Ischler Rechensteg ist bereits geplant!