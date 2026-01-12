Die FF Jainzen gab am 6. Jänner bei der Jahreshauptversammlung Rechenschaft über das abgelaufene Jahr. Nach Begrüßung der Kameraden und Ehrengästen durch Kommandant Mario Weyermayer folgte der Bericht von Kommandant-Stellvertreter Andreas Unterberger.

Die beeindruckende Zahl von über 6.000 geleisteten Stunden durch die gesamte Feuerwehr, die sich auf 12 Einsätze und 22 Übungen verteilten, unterstreicht das hohe Engagement und die Einsatzbereitschaft aller Mitglieder. Besonders hervorzuheben sind die geleisteten arbeiten für das 130-jährige Bestandsjubiläum mit Bierzelt und Bezirksbewerb seitens der Kameraden und den vielen freiwilligen Helfern ohne die das nie möglich gewesen wäre.

Die Jugendgruppe der Feuerwehr Jainzen zeigte sich im vergangenen Jahr besonders engagiert und konnte mit tollen Leistungen glänzen. Beim Wissenstest erreichte Huber Michael das Abzeichen in Gold, was seine fundierten Kenntnisse und ihr Engagement unter Beweis stellte. Beim Bezirksbewerb, bei dem die Jugendgruppe gemeinsam mit der Feuerwehr Pfandl antrat und den 2ten Platz in Bronze erreichen. Darüber hinaus war das Jahr für die Jugendlichen mit über 30 Ausrückungen und einer anspruchsvollen 24-Stunden-Übung ein voller Erfolg.

Das Engagement der gesamten Feuerwehr, von der Jugend bis zu den erfahrenen Kameraden, hat das Jahr 2025 mit seinem 130-jähriges Bestandsjubiläum mit Bierzelt und abgehaltenen Bezirksbewerb der von allen Seiten sehr gelobt wurde, zu einem arbeitsreichen und erfolgreichen Jahr gemacht.

Im Ausblick auf das Jahr 2026 wurden auch die Ziele und Vorhaben der Feuerwehr vorgestellt. Dazu gehören unter anderem die Weiterbildung der Kameraden, der Ausbau der Jugendförderung und die Modernisierung der Ausrüstung. Die Feuerwehr Jainzen zeigt sich auch weiterhin bestens gerüstet, um in Notfällen schnell und professionell zu handeln.