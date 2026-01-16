Obertraun; Mit der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung blickte die Ortsmusikkapelle Obertraun auf ein äußerst aktives Vereinsjahr zurück und startete zugleich motiviert ins neue Musikerjahr.

Unter der Leitung von Kapellmeisterin Michaela Eggenreiter und Kapellmeister Josef Pühringer sowie Obmann Peter Perstl absolvierten die derzeit 36 aktiven Musikerinnen und Musiker sowie vier Marketenderinnen ein umfangreiches Programm.

Schriftführer Wolfgang Höll berichtete von 44 Gesamtproben, 21 Ausrückungen sowie zahlreichen Registerproben und musikalischen Umrahmungen verschiedenster Veranstaltungen. Auch mehrere Arbeitseinsätze am Festgelände Traunau und das Waldfest samt dem neuem Bubble-Soccer-Turnier, prägten das Vereinsjahr. Kassier Helmut Schilcher konnte trotz einiger notwendiger Instrumentenankäufe – darunter zwei neue Flügelhörner – einen soliden Kassastand präsentieren.

Jugendarbeit forcieren!

Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Jugendarbeit: Jugendreferentin Katharina Perstl berichtete von derzeit 15 Jungmusikerinnen und Jungmusikern in Ausbildung. Einige davon musizieren bereits erfolgreich in einem kleinen Ensemble.

Interessierte Nachwuchsmusiker oder „Quereinsteiger“ sind jederzeit herzlich willkommen.

Großer Dank seitens der Vereinsleitung galt den aktiven Mitgliedern sowie der Gemeinde Obertraun für die laufende Unterstützung. Bürgermeister Egon Höll bedankte sich im Namen der Gemeinde für den großen ehrenamtlichen Einsatz der Ortsmusik in musikalischer, aber auch in den vielen organisatorischen Belangen.

Demnächst: Sockenball am 24. Jänner!

Bereits auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für den traditionellen Sockenball am 24. Jänner im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun. Der beliebte Ball zählt zu den Höhepunkten im regionalen Veranstaltungskalender und verspricht auch heuer wieder beste Stimmung.

Weitere Fixpunkte im Jahresprogramm sind das Frühlingskonzert am 25. April, das moderne Konzert auf der Seebühne am 27. Juni sowie das Waldfest mit Bubble-Soccer-Turnier am 8. August 2026.

Mit einem kräftigen „Musik lebt!“ und gemütlichem Beisammensein in der „Koppenrast“ fand die Jahreshauptversammlung ihren Ausklang.