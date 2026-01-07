„Wir möchten uns bei allen Besuchern und den vielen treuen Freunden ganz herzlich bedanken“ zieht Lions Präsident Christof Kravutske zufrieden eine erste Bilanz. Das Wetter hat heuer sehr gut mitgespielt, es gab kaum Regen und keinen Sturm, wodurch der Punschstand am Schröpferplatz stets gut besucht war. Neben dem bewährten Getränkeangebot, das täglich frisch gekocht wurde, waren auch die Lions Kekse, von den Männern mit viel Liebe gebacken, und die erstmals angebotenen Suppen vom Publikum sehr gut angenommen worden.

Zu Neujahr hatte Rauchfangkehrermeister Christian Habacht in seiner Ausgehuniform als Glückbringer Dienst gemacht, viele Besucher wollten unbedingt mit ihm fotografiert werden. „Wir selbst spenden vor allem unsere Freizeit“ ergänzt Standlwirt Peter Prechtl, „nach vorsichtiger Schätzung haben unsere Mitglieder, ihre Familienmitglieder und auch Freunde mindestens 800 freiwillige Einsatzstunden geleistet“, eine Bilanz, auf die man bei den Lions stolz ist.

Der Dank des Lions Clubs gilt auch allen Firmen, die den Punschstandbetrieb unterstützen und allen Helfern, die auf verschiedenste Weise mitgewirkt haben sowie schließlich allen Ischler Musikkapellen, die musikalisch zur vorweihnachtlichen Stimmung am Punschstand beigetragen haben.

„In vielen netten Gesprächen mit Gästen aus dem In- und Ausland konnten wir die Werte und Ziele der Lions erläutern“ schließt Präsident Kravutske „und wir konnten uns über viele aufrichtige Komplimente freuen“.

Der Lions Club ist weiterhin gerne über seine Clubadresse Hotel Royal, Voglhuberstrasse 10 in Bad Ischl oder über lions.badischl@gmx.at für Hilfsansuchen erreichbar.