Betritt man die historische Trinkhalle im Zentrum von Bad Ischl, dann fällt einem gleich links die „Lions Wort- und Tonquelle“ auf. Was versteckt sich hinter diesem Titel? „Man kann wohl von einer Art permanentem Bücherflohmarkt sprechen, bei dem es auch CDs und DVDs zu erwerben gibt“, meint Bruno Diesenreiter von den Lions, dem diese Initiative zu verdanken ist.

Nachdem im Kulturhauptstadtjahr dieser Bereich der Trinkhalle anders genutzt wurde, gibt es die Wort- und Tonquelle jetzt wieder, was nicht zuletzt auch der Unterstützung von Ischls Destinationsmanager Frank Jost und Tobias Reiser vom Tourismusbüro zu verdanken ist.

„Einen besseren Platz gibt es dafür einfach nicht“ strahlt Lions Präsident Mag. Christof Kravutske, „ist doch die Trinkhalle Schnittstelle und Ort der Begegnung für Gäste wie Einheimische“.

An der Lions Wort- und Tonquelle können gegen eine Spende Bücher, CDs und DVDs erworben werden. Neben dem Regal wurde jetzt auch eine gemütliche Leseecke eingerichtet, die zum Reinschmökern und Gustieren einlädt. Als zusätzliche Attraktion gibt es in limitierter Auflage auch grafische Miniaturen zu erwerben, also kleine Kunstwerke, die Künstler Erich Gebetsroither den Lions zur Verfügung gestellt hat.

Lions helfen – persönlich, rasch und unbürokratisch

Mit den Einnahmen aus der Spendenbox wird, wie bei den Lions üblich, in Not geratenen Menschen in der Region geholfen. In Ebensee, Bad Ischl, Strobl und St. Wolfgang wird Unterstützung für in Not geratene Mitmenschen geboten, werden behinderte Menschen unterstützt oder Projekte für die Jugend finanziell abgesichert.

Ein eigenes Lions-Lesezeichen soll mit seiner Devise „lesen – hören – helfen“ zugleich Informationsträger und Botschafter dieser Lions Idee sein. Der Lions Club dankt Tourismuschef Frank Jost und seinem Team für die Unterstützung und hofft, dass die „Wort- und Tonquelle“ von den Ischlern und den Gästen wieder aktiv angenommen wird. Sie kann ab sofort zu den Öffnungszeiten des Tourismusbüros in der Trinkhalle besucht und frequentiert werden.