Am 17.01. fand der Maturaball des Gymnasiums Bad Ischl mit dem Thema „Matura Mia! ABBA was jetzt?“ statt. Dank ihres motivierten und humorvollen Tanzlehrers, Manuel Lemmerer, konnten die Maturanten ihren Eröffnungstanz erfolgreich meistern und den Ball mit inspirierenden Ansprachen von Bürgermeisterin Ines Schiller und Direktor Roland Glaßer starten.

Um zehn Uhr mussten sich die beiden Klassenvorstände bei einem Klassenduell beweisen. Vom Fächerquiz über das Erraten von Zitaten und Gesichtern aus dem Schulalltag bis zum Hüftschupf-Spiel bewiesen sie ihr Können.

Als letzter Programmpunkt des Abends stand eine Maturareise an, bei der die beiden Klassenvorstände verloren gingen. Nachdem sich die Gruppen aufgeteilt hatten, um jene zu suchen, stießen alle gemeinsam in der Taverne bei einem letzten Tanz auf die beiden Vermissten.

Klassenvorstand der 8a, Prof. Johannes Putz, und Klassenvorstand der 8b, Prof. Kurt Druckenthaner, konnten, auch wenn es in den letzten Jahren nicht immer leicht war, hoffentlich doch diesen Abend genießen. Auf alle Fälle war es eine gelungene, rauschende Ballnacht!