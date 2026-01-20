Ebensee, 17. Jänner 2026 – Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ lud der Blasmusikverband Gmunden zum Netzwerktreffen 2026 in die Landesmusikschule Ebensee. 68 Funktionär:innen aus 25 Musikvereinen folgten der Einladung, um sich über aktuelle Themen auszutauschen und neue Impulse für die Vereinsarbeit zu gewinnen.

Nach der Begrüßung durch Bezirksobmann Markus stand der Impulsvortrag „Musik verbindet Generationen – Nachwuchsarbeit für alle Altersgruppen“ von Doris Pamer, Direktorin des OÖ Landesmusikschulwerks und Kapellmeisterin des MV Meggenhofen, im Zentrum.

Im zweiten Teil des Vormittags tauschten sich die Teilnehmenden in drei Themengruppen aus: Musikalische Arbeit im Verein, Nachwuchsarbeit und organisatorische Themen. Die offene Gesprächsatmosphäre ermöglichte einen praxisnahen Austausch auf Augenhöhe – vom jungen Vorstandsmitglied bis zum erfahrenen Bezirksfunktionär.

Bezirksobmann Markus Resch betonte: „Der Neujahrsempfang zeigt, wie stark unser Netzwerk ist – wenn wir zuhören, uns austauschen und gemeinsam anpacken.“

Ein gemeinsamer Neujahrsumtrunk bildete den gemütlichen Ausklang der Veranstaltung. Das Netzwerktreffen zeigte eindrucksvoll: Blasmusik lebt vom Engagement vieler – und vom Dialog miteinander.