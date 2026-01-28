Die Freiwillige Feuerwehr Jainzen startet am 7. Februar ab 16 Uhr mit einer Neuauflage des legendären Jainznerballs beim Feuerwehrhaus (Jainzentalstraße 42, 4820 Bad Ischl).



Hinter dem Feuerwehrhaus steht ein großes beheiztes Partyzelt mit Live DJ und Punschhütte. Im Stüberl unterhalten die „Fidelen Öpfebrocka“.

Um 16:00 Uhr findet der erste Seilziehbewerb statt. Ein Team besteht aus 5 Leuten. Die Gewinner bekommen ein Fass Bier.

Die Freiwillige Feuerwehr Jainzen freut sich auf Ihren Besuch und wünscht gute Unterhaltung!