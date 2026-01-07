„Koppn auf“ hieß es auch heuer wieder beim traditionellen Glöcklerlauf am 5. Jänner. Für die Pfadfinder Bad Ischl wurde der Glöcklerlauf zu einem ganz besonderen Ereignis: Mit einer Rekord-Teilnahme verzeichnete die Pfadfindergruppe Bad Ischl so viele Mitwirkende wie noch nie zuvor.

Insgesamt waren 21 Kappen bei der kleinen Pass, 20 Kappen bei der mittleren Pass und 17 Kappen bei den Großen im Einsatz. Gemeinsam mit den Absammlern sowie zahlreichen Helfern standen damit über 100 Personen für die gehobene Glöcklerei allein im Rahmen der Pfadfinder im Einsatz.

„Der Glöcklerlauf zeigt jedes Jahr aufs Neue, was Gemeinschaft bewirken kann. Dass sich so viele engagierte Menschen – von Jung bis Alt – einbringen und gemeinsam diese lebendige Tradition tragen, macht uns als Gruppe besonders stolz“, betont Joel Schleicher, Gruppenleiter der Pfadfinder Bad Ischl.

Der große Einsatz aller Beteiligten trug wesentlich zum gelungenen Ablauf des Abends bei und unterstreicht den hohen Stellenwert des Glöcklerlaufes als gelebtes Brauchtum in der Region. Die Ischler Pfadfinder bedanken sich herzlich bei allen Mitwirkenden und Unterstützern, die diesen besonderen Abend möglich gemacht haben.

