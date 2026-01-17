Obertraun/Krippenstein; Zwei erlebnisreiche und abwechslungsreiche Skitage verbrachten kürzlich die Schülerinnen und Schüler der Welterbe-Volksschule Hallstatt–Obertraun am Krippenstein.

Im Rahmen des Projekts „Bewegte Schule“ standen Bewegung, Naturerlebnis und Spaß im Schnee im Mittelpunkt.

Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und professionellen Skilehrern waren die Kinder an zwei Tagen im Skigebiet am Krippenstein unterwegs.

Während die Anfängerinnen und Anfänger im Krippi-Park noch Erfahrung sammelten, wagten sich die bereits geübteren Kinder schon am ersten Tag an die rund neun Kilometer lange Talabfahrt vom Krippenstein.

Direktor Michael Schörgendorfer zeigte sich erfreut über die gelungenen Skitage: „Ein herzlicher Dank gilt allen, die zum Erfolg der Aktion ‚Bewegte Schule‘ beigetragen haben – dem Team der Dachstein-Krippenstein-Seilbahnen, Dachsteinsport Janu, der Lodge am Krippenstein, der Skischule Russbach sowie den Gemeinden Obertraun und Hallstatt.“