Am letzten Übungsabend gab es für die Kids der Hauptfeuerwache Bad Ischl eine gelungene Überraschung:

Lukas Hayböck, seines Zeichens aktiver Chemielehrer und Bruder von Jugendbetreuer David, besuchte den wöchentlichen Übungsabend. Lukas erklärte den interessierten Burschen wie ein Fettbrand entsteht und ging auf die chemischen Vorgänge bei einer Verbrennung ein. Nach dem Theorieteil wurde die Fahrzeughalle kurzerhand zum Chemiesaal umfunktioniert. Die Retter von morgen staunten nicht schlecht als der zuvor besprochene Fettbrand in der Praxis gezeigt wurde. Auch ein bengalisches Feuer wurde simuliert und die Gefahren dabei besprochen.

An den Augen der Kinder konnte man die Spannung während den Versuchen förmlich erkennen. „Es ist immer schön anzuschauen, wenn man den Jungflorianis die Begeisterung ansehen kann“, so der sichtlich stolze Jugendbetreuer David Hayböck. Die Kids und deren Betreuer bedanken sich bei Lukas Hayböck recht herzlich für den Besuch.