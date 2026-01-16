„Wir wollen im Kleinen etwas Gutes tun und das mit einem Klassenprojekt verbinden!“ Das war die Grundidee der 3a Klasse des BG/BRG Bad Ischl in der Vorweihnachtszeit. Gemeinsam entschieden die Schülerinnen und Schüler, dass sie einen Beitrag zur Kinderkrebshilfe leisten wollen. Ein passender Rahmen dafür war dann ebenso schnell gefunden: Am 19. Dezember wurden am Bad Ischler Wochenmarkt neben Brötchen und selbst gemachten Süßspeisen auch selbst hergestellte Armbänder und weihnachtliche Dekoration angeboten. Besonderen Spaß bereitete auch das gemeinsame Musizieren und Singen von Weihnachtsliedern, welche sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Besucherinnen und Besuchern des Wochenmarktstandes ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Leuchtende Augen gab es schließlich auch beim gemeinsamen Auszählen der freiwilligen Spenden, da insgesamt 1.650 Euro eingenommen werden konnten. Den Spendenbetrag ließen die Schülerinnern und Schüler anschließend der Salzburger Kinderkrebshilfe zugutekommen. Geblieben ist eine wunderschöne Erkenntnis der Klasse: „Was uns im Nachhinein besonders gut tut, ist das Gefühl, nicht nur zu wissen, dass man helfen sollte, sondern dass wir auch einen aktiven Beitrag dazu geleistet haben.“