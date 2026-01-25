Mit jeweils zwei 6:1-Heimsiegen gegen UTTC Salzburg 3 und Kufstein 2 sichern sich Ebensees Tischtennis-Asse das Ticket für das Obere Play-Off der 2. Tischtennis-Bundesliga. Das jüngste Team der Liga, UTTC Salzburg 3, lieferte am Samstag eine Talentprobe ab. Mit Dauer der Begegnung wurden die Ebenseer aber stärker und sicherer und zeigten den Jungspunds aus der Mozartstadt ihre Grenzen auf. Am Sonntag hieß der Gegner dann Kufstein. Dieser kam mit einem am Vortag überraschend eingefahrenen 6:2-Erfolg gegen Kuchl an den Traunsee. Aber auch der Ägypter Wael Yassin in den Reihen Kufsteins konnte dem entschlossenen Auftritt der Ebenseer nichts entgegensetzen. Martin Bäuerle fixierte mit seinem 3:1-Erfolg gegen Konstantin Widauer schlussendlich den 6:1-Endstand. Damit rücken die Ebenseer auf Rang 3 der Tabelle vor. Auch wenn am kommenden Wochenende mit Feldkirchen/Stmk. und St. Urban/Ktn. auswärts zwei starke Gegner warten – der Platz im Oberen Play-Off ist den Ebenseern nicht mehr zu nehmen. Tabelle: https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren-2/tabelle-und-rangliste