Ein vorweihnachtliches Highlight der besonderen Art erlebten rund 600 Besucher am 21. Dezember im Kulturzentrum Timelkam.

Das bereits seit Wochen restlos ausverkaufte Konzert von J.J. King (Jürgen Höchtl) lockte Fans aus dem ganzen Bezirk an.

Bereits zum zweiten Mal zeichnete der Pensionistenverband (PVÖ) Bezirk Vöcklabruck für die Organisation verantwortlich. Die Bezirksvorsitzenden Barbara Winkelbauer und Franz Köppl konnten ein begeistertes Publikum begrüßen, das J.J. King und seine Musiker in Höchstform erlebte. „Es war Spitze!“, so der einhellige Tenor nach der beeindruckenden Darbietung.

Für die Verpflegung sorgten zahlreiche ehrenamtliche Helfer der PVÖ-Ortsgruppen mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet sowie herzhaften Schinken- und Käsestangerl. Weiters bestand die Möglichkeit mit dem Kauf eines Kalenders bzw. dem Buch „Fußspuren„ die Familie aus unserem Bezirk, die für Ihren schwer behinderten Sohn kämpft, zu unterstützen.

Mit besten Wünschen für ein gesundes Jahr 2026 bedankte sich das Organisationsteam bei allen Unterstützern und der Marktgemeinde für das gelungene Gemeinschaftserlebnis.