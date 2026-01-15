Ein besonderer Besuch sorgte kürzlich für lebendigen Unterricht an der Caritas-Schule für Sozialbetreuungsberufe Josee in Ebensee. Therapiehund Marlo war gemeinsam mit seiner Besitzerin zu Gast in der Diplomklasse und gab einen praxisnahen Einblick in die tiergestützte Pädagogik, die fixer Bestandteil der Ausbildung ist.

Marlo ist ein erfahrener Therapiehund. Über viele Jahre war er gemeinsam mit seiner Besitzerin Heike Wöckinger ehrenamtlich in der Caritas Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz im Einsatz. Regelmäßig erfreut er auch Menschen mit Behinderungen mit seinem Besuch. Diese Erfahrung brachte er nun in den Unterricht ein und machte tiergestützte Interventionen für die angehenden Diplom-Sozialbetreuer*innen unmittelbar erlebbar.

Im Rahmen der Einheit lernten die Studierenden, wie Tiere gezielt in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen eingesetzt werden können. Der direkte Kontakt mit dem Hund zeigte anschaulich, welche Wirkungen tiergestützte Interventionen entfalten können: Ruhe, Aufmerksamkeit und ein spürbares Ankommen im Moment stellten sich rasch ein. Inhalte aus der Theorie, etwa zur Bedeutung von Berührung und zur Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin, wurden durch die praktische Erfahrung greifbar und verständlich.

Tiergestützte Pädagogik fördert zahlreiche Kompetenzen, darunter Motorik, Wahrnehmung, Konzentration sowie soziale und emotionale Fähigkeiten. Die Studierenden erlebten, wie leicht sich Übungen mit tierischer Unterstützung anbahnen lassen und wie positiv sich die Atmosphäre im Raum veränderte.

Nach der praktischen Einheit vertiefte die Lehrende die Inhalte theoretisch und ergänzte sie durch Erfahrungsberichte aus der Praxis. Der Besuch von Marlo zeigte eindrucksvoll, wie praxisnah und vielseitig die Ausbildung an der Caritas-Schule ist. Die angehenden Diplom-Sozialbetreuer*innen begegneten dem Thema mit großem Interesse, fachlicher Neugier und viel Einfühlungsvermögen – Eigenschaften, die sie für ihren zukünftigen Berufsweg bestens mitbringen.

Wer sich ebenfalls für eine Ausbildung in der Sozialbetreuung interessiert, hat beim Online-Infoabend am 22. Jänner um 18 Uhr die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Angebote an der Caritas-Schule Josee zu informieren. Informationen: www.josee.at