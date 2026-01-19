Hatte die SPG muki Ebensee UTTC Salzburg 2 überraschend deutlich aus dem Austria Cup geworfen, revanchierte sich nun das A-Team aus der Mozartstadt im Achtelfinale für diese Niederlage. Salzburgs Obmann Walter Windischbauer ging kein Risiko ein und kam mit Bestbesetzung an den Traunsee. Guilherme Teodoro, brasilianischer Nationalteamspieler und 5. im Team bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, gewann die Partie gegen Ebensees Jonas Promberger genauso ohne Satzverlust, wie auch der Iraner Mousavi Taher gegen Martin Bäuerle. Mousavi erwischte glücklicherweise einen der wenigen Flüge aus Teheran und kam über Istanbul rechtzeitig nach Österreich. Er verstärkt den aktuell Tabellenvierten der 1. Bundesliga bei den kommenden Aufgaben. Die dritte Partie für Salzburg bestritt der Sensationssieger der Austria Top 12, der erst 17-jährige Julian Rzihauschek. Ebensees Lionel Stift konnte nur den ersten Satz offen halten und musste seinem Gegner schlussendlich zum Aufstieg ins Viertelfinale gratulieren. Für die Tischtennisfans war es jedenfalls ein Leckerbissen diese Klassespieler in Ebensee zu sehen.

Der Fokus liegt nun bei der muki-Truppe auf den verbleibenden Spielen im Grunddurchgang, der mit den Partien am Sa., 24. Jänner 2026 (15 Uhr gegen UTTC Salzburg 2) und So., 25. Jänner 2026 (10 Uhr gegen Kufstein) seine Fortsetzung findet.

