Obertraun; Am Samstag, 24. Jänner 2026, findet in der Dachsteingemeinde der traditionelle Sockenball im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun statt. Mit dabei ist der „Salzkammergut-Express“!

Ab 20 Uhr werden die Männer des „Salzkammergut-Express“ für Stimmung und Schwung am Tanzparkett und somit für einen gelungenen Ballabend sorgen! Natürlich werden die schönsten und originellsten Masken wieder prämiert und gibt es bei der Tombola tolle Preise zu gewinnen.

Bus-Nightline zum Ball und wieder nach Hause!

Zur Anreise wird wieder die bewährte „Bus-Nightline“ zum Ball unterwegs sein. Die Abfahrtszeiten: Bad Aussee Postamt 19:30 Uhr, Bad Ischl Bahnhof 19:30 Uhr, Lauffen Bushaltestelle 19:40 Uhr, Bad Goisern Socar-Tankstelle 19:45 Uhr, St.Agatha Feuerwehr 19:50 Uhr, Gosau Tourismusbüro 19:55 Uhr, Bad Goisern Volksbank 20:00 Uhr, Au Speiserei 20:20 Uhr, Steeg Energie AG 20:30 Uhr, Hallstatt Busterminal 20:45 Uhr.

Um 2:15 Uhr und 3:45 Uhr fährt die “Nightline” dann wieder RETOUR.

Kein Krawattenzwang – nur „Socken-Zwang“!!!

Der Eintritt zum Ball ist nur in Socken oder Hausschuhen erlaubt! Vorverkaufskarten – Achtung begrenzte Kartenanzahl – sind in den Tourismusbüros Obertraun, Hallstatt, Gosau und Bad Goisern erhältlich!

Veranstaltet wird der heurige Sockenball von der Ortsmusikkapelle Obertraun. Der Reinerlös wird zur Förderung des Musikernachwuchses verwendet!