Seit 5. Dezember läuft in der Galerie Schloss Puchheim die Ausstellung WORK.OUT der Wiener Künstlerin Judith P. Fischer. Ihre Werke laden dazu ein, zentrale Fragen unseres Zusammenlebens neu zu betrachten. Besonders in der Installation, die Hula-Hoop-Reifen als Symbol für Balance und Veränderung verwendet, verbindet Fischer Bewegung, Form und soziale Anliegen. Galerieleiter Dr. Peter Assmann zeigt sich erstaunt über Fischers Fähigkeit, Materialien, Strukturen sowie räumliche und körperliche Eindrücke zu einem prägnanten künstlerischen Ausdruck zu vereinen.

Die Ausstellung ist bis 1. Februar 2026 sonntags von 10:00 bis 12:00 Uhr zu besichtigen. Am 1. Februar lädt die Künstlerin von 10:00 bis 12:00 zu einem abschließenden Kunstgespräch in die Galerie ein.

Am 6. Februar geht’s um 19 Uhr in der Galerie bereits mit der nächsten Ausstellung „Feldstudien“ von Roland Maurmair weiter.